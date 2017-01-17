Следствие против судьи Москаленко будет прекращено

Омские криминалисты уверены — федеральный судья Сергей Москаленко совершил самоубийство. Специалисты не увидели в обстоятельствах его смерти криминального характера. Об этом рассказал «СуперОмску» начальник отдела криминалистики омского следственного комитета Иван Козлов.

«Результаты судебно-медицинской экспертизы и обстановка на месте обнаружения тела, бесспорно, свидетельствуют о том, что смерть Москаленко не носила криминальный характер», — заявил эксперт.

Теперь же уголовное дело по обвинению в получении взятки в размере свыше 8 миллионов рублей и убийстве известного омского строителя Виктора Берга может быть прекращено, так как главный подозреваемый тоже мертв.

«Уголовные дела могут быть прекращены в связи со смертью обвиняемого, это основание является нереабилитирующим. Если родственники будут возражать, требуя реабилитацию, то расследование будет продолжено в общем порядке», — сообщает Козлов.

Напомним, что судья Сергей Москаленко покончил жизнь самоубийством 14 января. Он выехал на лыжах в лесополосу парка, где и повесился. Накануне происшествия Москаленко получил повестку в суд: его планировали взять под стражу. Как предполагали правоохранительные органы, подсудимый Виктор Берг передавал судье 8 миллионов рублей, чтобы приговор оказался оправдательным. Виктор Берг в свою очередь был убит в октябре 2015 года, в его убийстве также подозревается судья Москаленко.