УМВД: «Ситроен» на ул. Батальной загорелся во время парковки

Автомобиль «Ситроен» на улице Батальной загорелся во время парковки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Собственник транспортного средства — 19-летний студент одного из калининградских вузов — рассказал оперативникам, что почувствовал запах дыма в салоне, когда заезжал во двор. Водитель открыл капот и увидел сильный дым. Спустя несколько минут автомобиль загорелся. Огонь уничтожил иномарку, ущерб составил 40 тысяч рублей.