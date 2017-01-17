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14:27 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: «Ситроен» на ул. Батальной загорелся во время парковки

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.

Автомобиль «Ситроен» на улице Батальной загорелся во время парковки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Собственник транспортного средства — 19-летний студент одного из калининградских вузов — рассказал оперативникам, что почувствовал запах дыма в салоне, когда заезжал во двор. Водитель открыл капот и увидел сильный дым. Спустя несколько минут автомобиль загорелся. Огонь уничтожил иномарку, ущерб составил 40 тысяч рублей.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке. Для установления всех причин и обстоятельств произошедшего назначили пожарно-техническую экспертизу.

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