Около 150 человек были эвакуированы из торгового центра в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Около 150 посетителей и сотрудников торгового центра «Ройял парк» в Новосибирске были эвакуированы из-за сильного задымления, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Администрацией до прибытия пожарных подразделений было принято решение об эвакуации. Факт пожара не подтвердился. Источник задымления ликвидирован до прибытия пожарных подразделений», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной задымления оказалось чадившее масло в одном из заведений фудкорта на втором этаже здания.