Около 150 человек были эвакуированы из торгового центра в Новосибирске
Причиной задымления оказалось чадившее масло в одном из заведений фудкорта на втором этаже.
Причиной задымления оказалось чадившее масло в одном из заведений фудкорта на втором этаже.
НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Около 150 посетителей и сотрудников торгового центра «Ройял парк» в Новосибирске были эвакуированы
«Администрацией до прибытия пожарных подразделений было принято решение об эвакуации. Факт пожара не подтвердился. Источник задымления ликвидирован до прибытия пожарных подразделений», — сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной задымления оказалось чадившее масло в одном из заведений фудкорта на втором этаже здания.