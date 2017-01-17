В РТ скончался парень, которого в Новый год избили якобы из-за сходства с украинцем

По словам знакомых Ильдара, он умер в больнице — травмы оказались слишком серьезными.

Напомним, нападение произошло в ночь на 1 января около 2:30. Полицейские задержали двоих молодых людей 23 и 28 лет, которые вступили в драку с потерпевшим. Все трое (нападавшие и потерпевший) находились в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

В интернете была создана петиция, в которой требовали наказать виновных.

— В новогоднюю ночь произошло жестокое групповое избиение 25-летнего молодого человека. Поводом послужило то, что по мнению нападающих потерпевший был похож на украинца.



Избиение проходило в два этапа. В первом участвовала родная сестра потерпевшего. Она своим телом закрывала голову и тело от ног и кулаков этих преступников. Зверские удары наносились без разбора и парню, и девушке. Травмы были получены как в первой драке, так и во второй драке. Возникает вопрос: Как люди, пинающие человека впятером по голове (это первая драка) могут быть свидетелями?!

Первая драка проходила на территории ТЦ «ШИФА». Мы не удивимся, если съемки видеокамер вдруг не будут обнаружены… Во второй драке было еще более жесточайшее избиение с нанесением решающих ударов.

Только профессионализм и оперативность врачей скорой помощи и особенно отделения реанимации не привели в эту роковую ночь к непоправимому, — говорилось в петиции.

Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.