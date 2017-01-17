В Воронеже «скорая» не могла проехать к пациенту, застряв в сугробе
В Воронеже автомобиль частной скорой помощи застрял в снегу на улице Героев Сибиряков.
В Воронеже автомобиль частной скорой помощи застрял в снегу на улице Героев Сибиряков.
Фото увязшего в сугробе автомобиля выложил в сеть очевидец произошедшего. Молодой человек по имени Рудольф пояснил, что инцидент произошел сегодня около 11 часов 50 минут.
— Скорая приехала на вызов и застряла в снегу, — рассказал Рудольф, — приехала вторая, не смогла вытащить, начали вручную вытаскивать, вытащили, по времени это заняло от 10 до 20 минут.
Как пояснили 36on.ru в медицинской организации, которой принадлежит автомобиль, пациенту, к которому ехала «скорая», потребовалась госпитализация.
— Мы доставили человека в больницу, ухудшилось ли его состояние
Напомним, некоторое время назад в сети появилась информация о том, что