В Нижнем Новгороде осудят организаторов «концлагеря» для собак

Нижний Новгород, 17 января — АиФ-НН. Организаторов «концлагеря» для собак на улице Левинка осудят в Нижнем Новгороде, сообщает Московский районный суд.

Комитет госветнадзора Нижегородской области обратился в суд с иском о запрете деятельности ООО «ЭБС» из-за многочисленных нарушений при отлове и содержании животных.

Напомним, в «концлагере» для собак на улице Левинка в неотапливаемом помещении на протяжении многих месяцев действовала передержка для отловленных безнадзорных собак, которым проводили эвтаназию. Животных не кормили, не давали воды и никак за ними не ухаживали. Были в здании и собаки с ошейниками, у которых явно есть хозяева.

Также известно, что препараты для эвтаназии применялись в завышенных дозах, в результате чего животные испытывали страдания. Трупы собак утилизировались ненадлежащим образом. Первое судебное заседание по этому громкому уголовному делу состоится 18 января.