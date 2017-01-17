Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Что вы думаете о крещенских купаниях: опрос
Вылетевший в Таиланд самолет экстренно вернулся в Россию
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Материнство: ожидание и реальность
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
"Аж дурно стало": поклонники не узнали Татьяну Навку
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
15:05 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ищут новых виновников ДТП в ХМАО, в котором погибли 12 человек

Новое уголовное дело по факту страшного ДТП в ХМАО, унесшего 12 жизней, было возбуждено против жителей Башкирии, сообщает Прокуратура ХМАО.

В частности, речь идет о сотрудниках ГИБДД, которые, несмотря на лишение прав водителя грузового автомобиля, с участием которого произошло ДТП, исполнение водителем административного наказания не проконтролировали. Начальнику УМВД РФ по Уфе внесено представление, а следственным управлением СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, в Ханты-Мансийском районе 4 декабря около 16 часов на 925 километре водитель 1969 года рождения, управляя автобусом Karosa, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом, затем с автомобилем Scania под управлением 38-летнего водителя. Двигавшийся за автобусом автомобиль LADA Priora, уходя от столкновения, совершил съезд в кювет. В результате ДТП 12 пассажиров автобуса погибли, в том числе 10 несовершеннолетних. 24 человека получили травмы, в том числе 15 несовершеннолетних.

Обвинения по статье «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» были предъявлены водителю автобуса, перевозившего детей, Марату Зайнуллину и водителю грузового тягача Раилю Саитханову.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Названы капитаны команд на Матч звезд КХЛ в Уфе
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
Найденный под Бишкеком черный ящик «Боинга» оказался обломком
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди в отделениях
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Прокуроров обеспечат жильем
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь