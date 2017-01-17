В Башкирии ищут новых виновников ДТП в ХМАО, в котором погибли 12 человек
Новое уголовное дело по факту страшного ДТП в ХМАО, унесшего 12 жизней, было возбуждено против жителей Башкирии, сообщает Прокуратура ХМАО.
Новое уголовное дело по факту страшного ДТП в ХМАО, унесшего 12 жизней, было возбуждено против жителей Башкирии, сообщает Прокуратура ХМАО.
В частности, речь идет о сотрудниках ГИБДД, которые, несмотря на лишение прав водителя грузового автомобиля, с участием которого произошло ДТП, исполнение водителем административного наказания не проконтролировали. Начальнику УМВД РФ по Уфе внесено представление, а следственным управлением СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».
Напомним, в
Обвинения по статье «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» были предъявлены водителю автобуса, перевозившего детей, Марату Зайнуллину и водителю грузового тягача Раилю Саитханову.