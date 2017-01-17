В Башкирии ищут новых виновников ДТП в ХМАО, в котором погибли 12 человек

В частности, речь идет о сотрудниках ГИБДД, которые, несмотря на лишение прав водителя грузового автомобиля, с участием которого произошло ДТП, исполнение водителем административного наказания не проконтролировали. Начальнику УМВД РФ по Уфе внесено представление, а следственным управлением СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, в Ханты-Мансийском районе 4 декабря около 16 часов на 925 километре водитель 1969 года рождения, управляя автобусом Karosa, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом, затем с автомобилем Scania под управлением 38-летнего водителя. Двигавшийся за автобусом автомобиль LADA Priora, уходя от столкновения, совершил съезд в кювет. В результате ДТП 12 пассажиров автобуса погибли, в том числе 10 несовершеннолетних. 24 человека получили травмы, в том числе 15 несовершеннолетних.

Обвинения по статье «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» были предъявлены водителю автобуса, перевозившего детей, Марату Зайнуллину и водителю грузового тягача Раилю Саитханову.