На месте крушения «Боинга» под Бишкеком нашли второй «черный ящик»

В понедельник был обнаружен первый «черный ящик» разбившегося самолета.

Собеседник агентства добавил, что «расшифровкой и анализом данных с “черных ящиков” займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета». Ожидается, что эксперты МАК прибудут в Киргизию около 19:00 по местному времени рейсом из Москвы.

Грузовой «Боинг-747−400», принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта «Манас». Самолет упал на жилой поселок.