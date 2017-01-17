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15:17 (мск), источник: Интерфакс

На месте крушения «Боинга» под Бишкеком нашли второй «черный ящик»

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — На месте крушения грузового самолета «Боинг 747−400», упавшего накануне на дачный поселок рядом с бишкекским аэропортом «Манас», найден второй бортовой самописец, сообщили во вторник «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Киргизии.

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В понедельник был обнаружен первый «черный ящик» разбившегося самолета.

Собеседник агентства добавил, что «расшифровкой и анализом данных с “черных ящиков” займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета». Ожидается, что эксперты МАК прибудут в Киргизию около 19:00 по местному времени рейсом из Москвы.

Грузовой «Боинг-747−400», принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта «Манас». Самолет упал на жилой поселок.

По последним данным, погибли 38 человек — в основном, жители населенного пункта, более 10 человек пострадали.

Ранее МВД Киргизии заявило, что причиной крушения стал не теракт.

Как устроен черный ящик самолета. Все подробности

Комментарии
1
мыло замыленное
скорбим!!!!! слышь АБ, не путин это сделал......т.к киргизия и так во всех организациях с россией.....ему незачем
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