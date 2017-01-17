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15:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Голый пермяк сбежал из горящей квартиры

Через окно.

Утром 17 января в поселке Звездный в доме № 10 по улице Школьной вспыхнула квартира на первом этаже. Прибывшие пожарные никого в помещении не обнаружили.

Едкого дыма надышались жильцы второго этажа — один мужчина скончался до приезда скорой, трое госпитализированы. По данным ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, еще 20 человек с третьего и четвертого этажей эвакуировали через окна с помощью автолестницы, передает «Уралинформбюро».

Первая медпомощь потребовалась и собаке спасенной из горящей квартиры — ей сделали искусственное дыхание.

Между тем очевидцы происшествия видели, как голый мужчина выпрыгнул из окна квартиры на первом этаже и пустился наутек, когда начался пожар, пишет «Местное время».

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