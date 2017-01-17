На Павленского завели дело о побоях

"По факту нанесения неизвестными из хулиганских побуждений телесных повреждений мужчине у дома 12 по Казенному переулку 31 октября 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои)", - сообщили в пресс-службе главка.

Между тем, ранее во вторник адвокат художника Ольга Динзе утверждала, что полицией было вынесено решение не возбуждать уголовное дело о побоях.

Там отметили, что потерпевший за помощью обращался в медучреждение.

В понедельник сценарист и продюсер «Театра.doc» Всеволод Лисовский сообщил, что актер театра Василий Березин написал на Павленского и его подругу Ольгу Шалыгину заявление об избиении.

Это не единственное заявление на Павленского, которое сейчас рассматривает полиция. В пресс-службе столичного главка СКР «Интерфаксу» накануне сообщили, что проводится доследственная проверка по заявлению о попытке изнасилования Павленского.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала заявление о совершении в ее отношении Павленским и Шалыгиной насильственных действий сексуального характера. Художник и его гражданская супруга отрицают свою вину.