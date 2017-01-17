Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
В Петербурге полиция задержала актрису во время спектакля
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Певица Натали скрывает беременность
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
«Это что-то новое»: Обама удивлен, что люди доверяют РФ, а не США
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
17:04 (мск), источник: Tengrinews

Пьяный экс-полицейский при побеге протаранил патрульное авто в Караганде

Пьяный экс-сотрудник органов внутренних дел врезался в патрульную машину, когда пытался скрыться от полицейских, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Авария произошла по проспекту Шахтеров в Караганде. Водитель-очевидец заметил на дороге по проспекту Шахтеров автомобиль Opel Astra, который ехал игнорируя красный сигнал светофора и другие дорожные знаки. На пешеходном переходе подозрительная машина едва не сбила женщину с ребенком. Увидев это, очевидец решил позвонить в полицию сообщить о нарушителе.

«Я поступил так, потому что на месте едва не пострадавших пешеходов могут быть и мои родственники. Никто не застрахован от пьяных водителей. Считаю, что им не место на дороге. Если уж так хочется выпить, то нужно заказывать такси. К счастью, в этот раз удалось избежать человеческих жертв», — сказал очевидец.

Очевидец посчитал своим долгом помочь полицейским и начал самостоятельно преследовать Opel. По его словам, водитель-нарушитель вел себя очень нагло. Когда патрульная машина пристроилась сзади автомобиля нарушителя, последний резко сдал назад и протаранил полицейских.

Затем, воспользовавшись заминкой стражей порядка он попытался скрыться. Очевидец снова начал преследование нарушителя. Вскоре к нему присоединился и патруль. А водитель, продолжая побег, задел другой автомобиль марки Subaru.

В итоге полицейским все-таки удалось его задержать. По словам очевидца, при задержании нарушитель заявил, что он и сам сотрудник органов внутренних дел. При этом, по словам очевидца, на нем был темный камуфляжный костюм и берцы.

В пресс-службе ДВД области пояснили, что водитель действительно ранее был сотрудником органов внутренних дел. Однако в момент задержания он уже там не работал, его уволили в начале текущего года.

«Задержанный привлечен к административной ответственности по статье 608−610 Кодекса об административных правонарушениях, то есть, «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» и «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин: Сомневаюсь, что Трамп встречался в Москве с проститутками
Путин: противники Трампа пытаются подорвать его легитимность
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
«Газпром» выставил Украине счет на $5,3 млрд
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди по всей стране
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь