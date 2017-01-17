Пьяный экс-полицейский при побеге протаранил патрульное авто в Караганде

Авария произошла по проспекту Шахтеров в Караганде. Водитель-очевидец заметил на дороге по проспекту Шахтеров автомобиль Opel Astra, который ехал игнорируя красный сигнал светофора и другие дорожные знаки. На пешеходном переходе подозрительная машина едва не сбила женщину с ребенком. Увидев это, очевидец решил позвонить в полицию сообщить о нарушителе.

«Я поступил так, потому что на месте едва не пострадавших пешеходов могут быть и мои родственники. Никто не застрахован от пьяных водителей. Считаю, что им не место на дороге. Если уж так хочется выпить, то нужно заказывать такси. К счастью, в этот раз удалось избежать человеческих жертв», — сказал очевидец.

Очевидец посчитал своим долгом помочь полицейским и начал самостоятельно преследовать Opel. По его словам, водитель-нарушитель вел себя очень нагло. Когда патрульная машина пристроилась сзади автомобиля нарушителя, последний резко сдал назад и протаранил полицейских.

Затем, воспользовавшись заминкой стражей порядка он попытался скрыться. Очевидец снова начал преследование нарушителя. Вскоре к нему присоединился и патруль. А водитель, продолжая побег, задел другой автомобиль марки Subaru.

В итоге полицейским все-таки удалось его задержать. По словам очевидца, при задержании нарушитель заявил, что он и сам сотрудник органов внутренних дел. При этом, по словам очевидца, на нем был темный камуфляжный костюм и берцы.

В пресс-службе ДВД области пояснили, что водитель действительно ранее был сотрудником органов внутренних дел. Однако в момент задержания он уже там не работал, его уволили в начале текущего года.