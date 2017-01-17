Пьяный экс-полицейский при побеге протаранил патрульное авто в Караганде
Пьяный
Пьяный
Авария произошла по проспекту Шахтеров в Караганде.
«Я поступил так, потому что на месте едва не пострадавших пешеходов могут быть и мои родственники. Никто не застрахован от пьяных водителей. Считаю, что им не место на дороге. Если уж так хочется выпить, то нужно заказывать такси. К счастью, в этот раз удалось избежать человеческих жертв», — сказал очевидец.
Очевидец посчитал своим долгом помочь полицейским и начал самостоятельно преследовать Opel. По его словам,
Затем, воспользовавшись заминкой стражей порядка он попытался скрыться. Очевидец снова начал преследование нарушителя. Вскоре к нему присоединился и патруль. А водитель, продолжая побег, задел другой автомобиль марки Subaru.
В итоге полицейским
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«Задержанный привлечен к административной ответственности по статье 608−610 Кодекса об административных правонарушениях, то есть, «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» и «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», — сообщил руководитель