Найденный накануне под Бишкеком черный ящик «Боинга» оказался обычным обломком

«Найденный вчера, 16 января, на месте авиационной катастрофы Боинга-747 «черный ящик» оказался фрагментом самолетной техники, схожим с «черным ящиком», — сообщили во вторник «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Киргизии.

В правительстве добавили, что поисковые работы по обнаружению второго самописца продолжаются.

Грузовой «Боинг-747−400», принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта «Манас». Самолет упал на жилой поселок.

По последним данным, погибли 38 человек — в основном, жители населенного пункта, более 10 человек пострадали. Ранее МВД Киргизии заявило, что причиной крушения стал не теракт.