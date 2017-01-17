Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Десятки женщин в Дагестане признались, что подверглись обрезанию
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Толкалина и Кончаловский расстались
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры
В «Челси» не знают, что Слуцкий может начать работу в клубе
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14Рождество Христово в городах России
18Инаугурации прошлого
16:22 (мск), источник: Интерфакс

Найденный накануне под Бишкеком черный ящик «Боинга» оказался обычным обломком

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — В правительстве Киргизии назвали ошибочным вчерашнее сообщение об обнаружении первого бортового самописца с разбившегося недалеко от аэропорта «Манас» грузового «Боинга-747−400» турецкой авиакомпании.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Найденный вчера, 16 января, на месте авиационной катастрофы Боинга-747 «черный ящик» оказался фрагментом самолетной техники, схожим с «черным ящиком», — сообщили во вторник «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Киргизии.

Там уточнили, что «вчерашнее сообщение о находке “черного ящика” на месте крушения “Боинга” оказалось ошибочным, первый бортовой самописец нашелся сегодня».

В правительстве добавили, что поисковые работы по обнаружению второго самописца продолжаются.

Грузовой «Боинг-747−400», принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта «Манас». Самолет упал на жилой поселок.

По последним данным, погибли 38 человек — в основном, жители населенного пункта, более 10 человек пострадали. Ранее МВД Киргизии заявило, что причиной крушения стал не теракт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
«Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» счет на $5,3 млрд
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди в отделениях
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь