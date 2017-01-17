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16:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Супруга Юревича встала на защиту экс-сенатора Цыбко

В суде.

Источник: УралИнформБюро

Городской суд Озерска 17 января допросил Кристину Юревич — супругу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Она в качестве свидетеля ответила на вопросы, касающиеся уголовного дела в отношении бывшего сенатора Константина Цыбко, передает «Уралинформбюро».

Показания Юревич давала посредством видеоконференцсвязи из Москвы. Они преимущественно касались 9 июля 2011 года — дня, когда, по версии следствия, Цыбко запросил с Евгения Тарасова вознаграждение за помощь в назначении того сити-менеджером Озерска. В материалах дела утверждается, что они встречались в ресторане «Грузинский дворик» в селе Кузнецкое, а на рандеву присутствовал Николай Сандаков — на тот момент помощник губернатора Челябинской области.

Супруга бывшего главы региона рассказала, что Цыбко вместе с ней и ее супругом 9 июля прилетел из Мюнхена в Челябинск. После этого компания отправилась на отдых на Шершневское водохранилище, а затем к общему знакомому на Увильды. По словам Юревич, расстались они с бывшим сенатором только поздним вечером.

Стоит отметить, что ранее свое присутствие в «Грузинском дворике» опроверг Николай Сандаков, по словам которого он 9 июля отдыхал с семьей в Сатке.

Обвинение в получении взятки в особо крупном размере Константину Цыбко было предъявлено в декабре 2014 года. Следствие полагает, что 1,5 миллиона рублей он получил от Тарасова за содействие в карьерном росте и еще 10 миллионов от гендиректора треста «Магнитострой» Олега Лакницкого за помощь в развитии бизнеса.

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