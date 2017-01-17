Уголовное дело завели по факту гибели школьника после ДТП в Ростове
Уголовное дело возбуждено по факту гибели 13-летнего школьника после ДТП в Ростове, сообщает
Уголовное дело возбуждено по факту гибели 13-летнего школьника после ДТП в Ростове, сообщает
Дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» завели на водителя автомобиля ВАЗ-21124, пассажиром которой был скончавшийся подросток.
По информации правоохранителей, 6 января на улице Страны Советов легковушка, водитель которой не справился с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в бетонный забор.
Несовершеннолетний пассажир «двенадцатой» от полученных в результате ДТП травм скончался в реанимации.
Установлено, что в момент происшествия подросток находился на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.