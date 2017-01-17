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17:01 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Уголовное дело завели по факту гибели школьника после ДТП в Ростове

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 13-летнего школьника после ДТП в Ростове, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» завели на водителя автомобиля ВАЗ-21124, пассажиром которой был скончавшийся подросток.

По информации правоохранителей, 6 января на улице Страны Советов легковушка, водитель которой не справился с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в бетонный забор.

Несовершеннолетний пассажир «двенадцатой» от полученных в результате ДТП травм скончался в реанимации.

Установлено, что в момент происшествия подросток находился на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.

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