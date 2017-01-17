В Челнах погиб 15-летний подросток, выпавший из окна 16-этажного дома

Происшествие случилось 17 января, одна из версий произошедшего — суицид, предварительно, была найдена предсмертная записка подростка.

Как сообщают в соцсетях знакомые погибшего, он был из благополучной семьи, но в последнее время находился в депрессии.

Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту происшествия.