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16:43 (мск), источник: Prokazan.ru

В Челнах погиб 15-летний подросток, выпавший из окна 16-этажного дома

В Набережных Челнах погиб 15-летний Николай Н., который выпал из окна 16-этажного дома. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и в Следственном комитете РТ.

Происшествие случилось 17 января, одна из версий произошедшего — суицид, предварительно, была найдена предсмертная записка подростка.

Как сообщают в соцсетях знакомые погибшего, он был из благополучной семьи, но в последнее время находился в депрессии.

Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту происшествия.

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