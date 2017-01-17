В Челнах погиб 15-летний подросток, выпавший из окна 16-этажного дома
В Набережных Челнах погиб 15-летний Николай Н., который выпал из окна 16-этажного дома. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и в Следственном комитете РТ.
В Набережных Челнах погиб 15-летний Николай Н., который выпал из окна 16-этажного дома. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и в Следственном комитете РТ.
Происшествие случилось 17 января, одна из версий произошедшего — суицид, предварительно, была найдена предсмертная записка подростка.
Как сообщают в соцсетях знакомые погибшего, он был из благополучной семьи, но в последнее время находился в депрессии.
Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту происшествия.