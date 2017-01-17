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16:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Женщина в суде простила сноху за «нокаут» на кухне

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. В селе Атырауской области женщина была госпитализирована после полученного от снохи удара по лицу, сообщила пресс-служба Махамбетского районного суда.

Источник: Sputniknews.kz

Жительница села Тандай, поссорившись со своей свекровью, ударила ее рукой по лицу, от чего последняя упала, а затем была госпитализирована.

На судебном заседании подсудимая, полностью признав вину, раскаялась в содеянном, а потерпевшая объяснила, что простила сноху, так как она является женой ее сына.

Суд, приняв во внимание примирение путем медиации, прекратил производство по делу.

Постановление суда вступило в законную силу.

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