Женщина в суде простила сноху за «нокаут» на кухне

Жительница села Тандай, поссорившись со своей свекровью, ударила ее рукой по лицу, от чего последняя упала, а затем была госпитализирована.

На судебном заседании подсудимая, полностью признав вину, раскаялась в содеянном, а потерпевшая объяснила, что простила сноху, так как она является женой ее сына.

Суд, приняв во внимание примирение путем медиации, прекратил производство по делу.

Постановление суда вступило в законную силу.