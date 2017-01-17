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16:29 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже изъяли флешку с контрафактными программами на 3 млн рублей

Программы продавали на улице Пушкинская.

Раньше в павильонах и торговых точках торговали дисками с пиратскими программами. Технологии ушли вперед — во многих компьютерах нет дисководов. Теперь чаще находят флешки с пиратскими программами.

Так, в павильоне на улице Пушкинской продавец продал программы с признаками контрафактности. Полицейские дважды изымали у него usb-накопитель с вышеуказанным программным обеспечением.

«Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что компьютерные программы — нелицензионные, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — По предварительным данным, сумма ущерба компании-правообладателю составила около 3 млн рублей — это является особо крупным размером».

Сейчас следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело за нарушение авторских прав (ч.3, ст. 146 УК РФ). Подозреваемому грозит до 6 лет колонии.

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