Певец Равиль Исаков рассказал о погибшей в ДТП в Алматы бабушке

Он уже приехал в Алматы из России и занимается организацией похорон. Как известно, авария произошла 16 января.

«Будем ее хоронить, провожать достойно. Похороны состоятся 18 января. Она была жизнелюбивым человеком. Выносливая, сильная, любила пешком гулять. Добрая, отзывчивая. К каждому человеку относилась с большой любовью. Она была светлая, чистая, настоящая. К сожалению, Бог забирает таких людей», — сказал Исаков.

Он сообщил, что в день аварии его бабушка посещала ЦОН. После этого она пешком шла домой. По словам Исакова, у погибшей двое дочерей.

«Она уроженка России, приехала из Улан-Удэ. Начинала работать дворником, получила образование, стала старшим бухгалтером. Сама пробивалась, никогда никого ни о чем не просила. Всегда все сама хотела идти куда-то. Не хотела обременять нас», — рассказал Исаков.

Ранее в ДВД и в ТОО «Green bus company» рассказали подробности смертельной аварии с участием автобуса, в результате которой погибла женщина 1944 года рождения. За рулем автобуса был водитель 1983 года рождения. По факту инцидента расследуется дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

«Следуя по улице Толе би в западном направлении, на пересечении с улицей Варламова он допустил наезд на женщину 1944 года рождения, которая переходила проезжую часть в северном направлении. Он находится под следствием. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

В свою очередь директор «ТОО «Green bus company» Баурджан Кулишев сообщил, что на работу водитель был нанят в феврале 2016 года.

«До этого он работал в “Алматыэлектротрансе”. Маршрут новый. Скорость в момент ДТП была 46 километров в час. Она бежала в десяти метрах от “зебры”. Но по правилам дорожного движения это считается зоной пешехода. Есть норма — 15−20 метров от зебры считается зоной пешехода. Вчера его задержала полиция. Он находится в ОВД. Автобус на штрафстоянке», — сказал Кулишев.