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17:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове директор фирмы скрыл от налоговой более 24,7 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора строительно-монтажной организации возбуждено уголовное дело.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета, в период с января 2012 года по март 2015 года злоумышленник внес в декларации ложные сведения.

Таким образом, он скрыл от налоговой сумму более 24,7 миллионов рублей.

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