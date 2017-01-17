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17:32 (мск), источник: АиФ Волгоград

Водителя замглавы мэрии привлекут к ответственности за нарушение ПДД

Водителя замглавы администрации Волгограда привлекут к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

«Водителя автомобиля администрации, принадлежащего Сидоренко Владимиру, заму главы Администрации, привлекают по ст. 12.15 ч.4 КоАП за нарушение ПДД, наказание — штраф 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев, решает суд», — сообщает на своей странице в Facebоok общественник Алексей Ульянов.

Общественник также заявляет, что по его обращению была проведена проверка и возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, что в конце декабря Алексей Ульянов опубликовал в Facebоok фото, сделанное им самим, на котором видно, как автомобиль с номерами городской администрации пересекает сплошную линию и выезжает на полосу встречного движения. Тогда общественник пообещал, что отправит снимок Госавтоинспекции, чтобы привлечь водителя к ответственности.

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