Водителя замглавы мэрии привлекут к ответственности за нарушение ПДД

«Водителя автомобиля администрации, принадлежащего Сидоренко Владимиру, заму главы Администрации, привлекают по ст. 12.15 ч.4 КоАП за нарушение ПДД, наказание — штраф 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев, решает суд», — сообщает на своей странице в Facebоok общественник Алексей Ульянов.

Общественник также заявляет, что по его обращению была проведена проверка и возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, что в конце декабря Алексей Ульянов опубликовал в Facebоok фото, сделанное им самим, на котором видно, как автомобиль с номерами городской администрации пересекает сплошную линию и выезжает на полосу встречного движения. Тогда общественник пообещал, что отправит снимок Госавтоинспекции, чтобы привлечь водителя к ответственности.