На улице Шишкова в Воронеже ледяная глыба раздавила ВАЗ

Фотографии расплющенного ВАЗа были опубликованы в популярном паблике в соцсети ВКонтакте. Администратор группы сопроводил фото надписью: «Будьте осторожны при выборе парковки!». При этом место, где припаркован автомобиль огорожено специальной лентой. Однако остается непонятным — удалось водителю как-то заехать за временное ограждение или опасное место было огорожено уже после инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что воронежцы жалуются на сосульки которые образовались на домах во всех районах города из-за перепадов температуры и недостаточной расторопности коммунальных служб. Кроме того, накануне воронежским спасателям пришлось разбирать балкон, который частично обрушился под тяжестью снега. Только чудом в результате инцидента никто не пострадал.