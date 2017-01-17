На улице Шишкова в Воронеже ледяная глыба раздавила ВАЗ
В Воронеже на улице Шишкова сорвавшаяся с крыши ледяная глыба повредила кузов автомобиля ВАЗ-2114. От удара крыша машины и капот сильно деформировались.
В Воронеже на улице Шишкова сорвавшаяся с крыши ледяная глыба повредила кузов автомобиля ВАЗ-2114. От удара крыша машины и капот сильно деформировались.
Фотографии расплющенного ВАЗа были опубликованы в популярном паблике в соцсети ВКонтакте. Администратор группы сопроводил фото надписью: «Будьте осторожны при выборе парковки!». При этом место, где припаркован автомобиль огорожено специальной лентой. Однако остается непонятным — удалось водителю
Напомним, ранее сообщалось о том, что воронежцы жалуются на сосульки которые образовались на домах во всех районах города