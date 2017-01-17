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17:37 (мск), источник: 36on.ru

На улице Шишкова в Воронеже ледяная глыба раздавила ВАЗ

В Воронеже на улице Шишкова сорвавшаяся с крыши ледяная глыба повредила кузов автомобиля ВАЗ-2114. От удара крыша машины и капот сильно деформировались.

Фотографии расплющенного ВАЗа были опубликованы в популярном паблике в соцсети ВКонтакте. Администратор группы сопроводил фото надписью: «Будьте осторожны при выборе парковки!». При этом место, где припаркован автомобиль огорожено специальной лентой. Однако остается непонятным — удалось водителю как-то заехать за временное ограждение или опасное место было огорожено уже после инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что воронежцы жалуются на сосульки которые образовались на домах во всех районах города из-за перепадов температуры и недостаточной расторопности коммунальных служб. Кроме того, накануне воронежским спасателям пришлось разбирать балкон, который частично обрушился под тяжестью снега. Только чудом в результате инцидента никто не пострадал.

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