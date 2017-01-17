Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Как пояснили Волга Ньюс в прокуратуре, по версии следствия, произошло следующее: ООО «Возрождение» предоставило в фонд капитального ремонта фиктивные документы о том, что проведена реставрация зданий по адресам: Куйбышева 98а, 113 и 121 в Самарском районе. По договору «Возрождению» было выплачено свыше миллиона рублей, а работы не выполнены на 215 тыс. рублей.

Преступление, по версии следствия, было совершено в период с июня 2015 г. по май 2016 года. Нарушения изначально вскрыла счетная палата. Уголовное дело возбуждено по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Сейчас срок следствия по уголовному делу продлен до конца февраля.