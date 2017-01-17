Нижегородский пенсионер, осужденный за вербовку в ряды ИГ, умер в колонии

Московский окружной военный суд летом 2016 года приговорил Хасанова к 5,5 года колонии за вербовку своих квартиросъемщиков в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство». Верховный суд России в декабре прошлого года смягчил ему приговор до пяти лет и одного месяца лишения свободы.

«Сегодня утром Тагир Хасанов умер в колонии в Саратовской области, предположительно, из-за онкологического заболевания», — сказал Ашимов.

По версии следствия, подсудимый занимался вербовкой боевиков среди своих квартиросъемщиков с декабря 2013 до марта 2016 года. Суд установил, что Тагиров вел с ними долгие и обстоятельные беседы, они вместе молились и смотрели репортажи о сирийском конфликте, в процессе общения обвиняемый убеждал своих квартиросъемщиков поехать в Сирию. Следствие считает, что Хасанов пытался завербовать пять человек, а один из них уехал воевать в Сирию, находясь под влиянием хозяина квартиры.