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18:24 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородский пенсионер, осужденный за вербовку в ряды ИГ, умер в колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Семидесятилетний пенсионер из Нижнего Новгорода Тагир Хасанов, осужденный за содействие террористической деятельности и незаконное хранение боеприпасов, во вторник скончался в саратовской колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Марат Ашимов.

Источник: РИА Новости

Московский окружной военный суд летом 2016 года приговорил Хасанова к 5,5 года колонии за вербовку своих квартиросъемщиков в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство». Верховный суд России в декабре прошлого года смягчил ему приговор до пяти лет и одного месяца лишения свободы.

«Сегодня утром Тагир Хасанов умер в колонии в Саратовской области, предположительно, из-за онкологического заболевания», — сказал Ашимов.

По версии следствия, подсудимый занимался вербовкой боевиков среди своих квартиросъемщиков с декабря 2013 до марта 2016 года. Суд установил, что Тагиров вел с ними долгие и обстоятельные беседы, они вместе молились и смотрели репортажи о сирийском конфликте, в процессе общения обвиняемый убеждал своих квартиросъемщиков поехать в Сирию. Следствие считает, что Хасанов пытался завербовать пять человек, а один из них уехал воевать в Сирию, находясь под влиянием хозяина квартиры.

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