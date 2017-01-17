На Дону зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней

Вспышка заболевания была зафиксирована 17 января в селе Журавлевка. Специалисты диагностировали АЧС у пяти павших свиней в одном из личных подсобных хозяйств.



«Сейчас в районе работает специальная комиссия по ликвидации ЧС. В мероприятиях принимают участие специалисты областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, Россельхознадзора и других ведомств. Разрабатывается план по ликвидации инфекции», — сообщает пресс-служба Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

В радиусе 5 километров от подворья, в котором погибли свиньи, находятся два хутора.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2016 года вспышка АЧС была зафиксирована в поселке Веселый Ростовской области. При ликвидации очага заболевания изъяли и уничтожили 372 головы свиней, принадлежавших жителям поселка и хутора Спорный Веселовского района. Пострадавшими признано 37 селян. В январе 2017 года власти региона выделили около 1,3 млн рублей на компенсацию ущерба от АЧС в районе.