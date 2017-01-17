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17:58 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве от холода умер иностранец

В Киеве от переохлаждения умер 45-летний гражданин Азербайджана. Об этом «Обозревателю» рассказали врачи больницы скорой помощи.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение в понедельник, 16 января, с улицы Черняховского, 12 в Шевченковском районе в бессознательном состоянии. Медики диагностировали у пострадавшего общее переохлаждение тела.

В течение нескольких часов врачи боролись за жизнь иностранца, однако спасти его не удалось. Обстоятельства, при которых мужчина получил переохлаждение, ставшее впоследствии летальным, устанавливают правоохранительные органы.

Ранее «Обозреватель» сообщал, что в результате самых сильных морозов, которые были зафиксированы в Киеве 7 и 8 января, в столичные медучреждения с переохлаждениями и обморожениями было госпитализировано 17 человек.

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