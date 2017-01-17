Первые похороны жертв авиакатастрофы прошли в Кыргызстане
В результате крушения грузового самолета 16 января погибли 38 человек: жители дачного поселка вблизи бишкекского аэропорта «Манас» и члены экипажа.
В результате крушения грузового самолета 16 января погибли 38 человек: жители дачного поселка вблизи бишкекского аэропорта «Манас» и члены экипажа.
Первыми предали земле молодую семью: 26-летнего главу семейства Уларбека Шералы уулу, 26-летнюю супругу Акмарал и двух их маленьких дочерей — Айпери и Сабину. Выжить в катастрофе удалось лишь их семилетнему сыну Жакшылыку, пишет Sputnik Кыргызстан.