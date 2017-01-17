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19:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Первые похороны жертв авиакатастрофы прошли в Кыргызстане

В результате крушения грузового самолета 16 января погибли 38 человек: жители дачного поселка вблизи бишкекского аэропорта «Манас» и члены экипажа.

Источник: Sputniknews.kz

Первыми предали земле молодую семью: 26-летнего главу семейства Уларбека Шералы уулу, 26-летнюю супругу Акмарал и двух их маленьких дочерей — Айпери и Сабину. Выжить в катастрофе удалось лишь их семилетнему сыну Жакшылыку, пишет Sputnik Кыргызстан.

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