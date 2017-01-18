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06:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске ищут пострадавших от альфонса-мошенника

Молодой человек входил в доверие к одиноким женщинам и фактически жил за их счет.

В Челябинск вернули афериста-плейбоя. Задержали его на Северном Кавказе. В федеральном розыске он находился с 2015 года. Молодой человек входил в доверие к одиноким женщинам и фактически жил за их счет. Когда очередная жертва начинала понимать, что ее обманывают, герой-любовник находил новую — и все повторялось по тому же сценарию. Один из последних трофеев афериста — новенький «Мерседес».

Городом для новой и неплохой жизни пять лет назад Адам Токшаев выбрал Челябинск. Его первой жертвой оказалась пенсионерка — у нее мужчина снимал квартиру. А когда приезжий пожаловался на финансовые трудности, добродушная хозяйка разрешила ему пожить бесплатно.

— Он за первый год не стал платить. Думаю, ладно, тем более что он всегда говорил, что купит эту квартиру.

Но это невыполненное обещание оказалось не единственным. Зятю пенсионерки, по ее словам, мужчина навязал покупку иномарки. Когда выяснилось, что машина сломана, друг семьи пообещал ее продать и пропал. Как теперь известно, переметнулся на иждивение к другой женщине. Анна Черкасова показывает расписки за взятые в долг деньги тем же человеком. Документы она собирала несколько лет, а потом обратилась в суд.

«Я бы не сказала, что я надеюсь на то, что он со мной рассчитается. Мне и остальным потерпевшим очень бы сильно хотелось, чтобы он понес наказание и чтобы далее ни один человек не пострадал от его мошеннической деятельности», — говорит Анна Черкасова, пострадавшая.

А это Анастасия — она просит не показывать лицо. С Адамом познакомилась три года назад. Тот представился бизнесменом. А вскоре сообщил: из-за долгов ему придется лишиться автомобиля. При этом попросил возлюбленную взять в кредит не менее дорогую машину. Платить за нее обязался сам. Но потом и эта машина пропала, а позже чудесным образом, судя по снимкам в социальных сетях, материализовалась у брата Токшаева — главного архитектора города Грозный.

«Мерседес полностью с моим регистрационным номером, — отмечает Анастасия, пострадавшая. — Следующие фотографии — он катается по Чечне. И комментарий о том, что «Алихан, мы поздравляем тебя, хорошая покупка».

Задержали Адама на днях на границе с Дагестаном.

Светлана Калмыкова, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, сообщает: «Задержанному предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Пока мужчину обвиняют по восьми эпизодам, но, вероятно, все жертвы еще не объявились. Надежда на возмещение ущерба есть, но для этого нужно обратиться в полицию. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Телефон доверия УМВД России по городу Челябинску: 267−79−65.

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