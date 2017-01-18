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07:05 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Первоуральске из-за коммунальной аварии целый двор превратился в каток

В Первоуральске из-за коммунальной аварии целый двор превратился в каток.

Источник: Вести - Екатеринбург

В ледяном плену оказались жители многоквартирного дома в Первоуральске. Двор затопило из-за коммунальной аварии, вода моментально превратилась в лед, который сковал машины. Экскаватор вгрызается в ледяную толщу.

Придомовая территория больше напоминает каток. Тяжелая техника работает без остановки, но убрать столько замерзшей воды сложно. При этом расчистка территории превращается в операцию по спасению легкового транспорта. Не все хозяева успели убрать машины с места ЧП.

В ледяном плену сейчас остается автомобиль марки «Москвич». Тяжелая техника сегодня уберет наледь только вокруг него. Рабочие боятся повредить кузов и другие детали. И только завтра сюда привезут цистерну и с помощью горячей воды попытаются разморозить колеса и ходовую часть. И затем эвакуировать легковушку с места ЧП.

Хозяйка машины уезжала из города, когда вернулась — не поверила глазам. Автомобиль наполовину погружен в ледяную реку.

«Кто ее теперь купит? Самое главное, чтоб внутри воды не было. Вроде, помощь обещали», — говорит хозяйка автомобиля «ИЖ-2126 ОДА» Инна Хохлова.

Прорыв трубы случился несколько дней назад. По этой магистрали доставляют воду с городского водохранилища до ТЭЦ и одного из предприятий. Напор был таким, что вся территория быстро оказалась подтопленной, а после — заледенелой. Активно убирать лед начали только сегодня.

«Водовод глубоко. Сегодня ведем восстановительные работы. Труба опорожнена, воды больше не будет. Закончим в ближайшее время», — сказал консультант по техническим вопросам главного инженера завода Валерий Трескин.

А вопросы, связанные с компенсацией причиненного ущерба, на предприятии обещают рассмотреть и выделить материальную помощь.

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