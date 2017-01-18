Таксиста, который тащил за машиной полицейского, приговорили к 12 суткам ареста
Таксиста, который тащил за машиной полицейского, приговорили к 12 суткам ареста.
Таксиста, который тащил за машиной полицейского, приговорили к 12 суткам ареста.
Суд приговорил к 12 суткам административного ареста таксиста, который тащил за машиной инспектора ГИБДД. Автоинспектор Артем Паздников заметил неправильно припаркованную машину и потребовал водителя предъявить документы.
Таксист закрыл окно, зажав сержанту полиции руку, и поехал по улице Челюскинцев. Он набирал скорость и на красный проехал перекресток.
Нарушитель приговорен к аресту за нарушение нескольких правил движения. Его ждет доследственная проверка. Следователи определят, насколько тяжёл вред здоровью сотрудника ГИБДД — у него ушиб колена и перелом ноги. Нарушителю может грозить до 5 лет лишения свободы.
«Я на самом деле его не заметил. Я же не пьяный был, ничего, документы в порядке», — объясняет таксист Автандил Агаев.