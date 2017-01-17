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19:44 (мск), источник: БЕЛТА

Хакерам грозит до 15 лет за рассылку штрафов от имени МВД

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакерам грозит срок от 6 до 15 лет лишения свободы за рассылку штрафов от имени МВД Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области Татьяна Находко.

Предварительное расследование по уголовному делу произвело управление Следственного комитета по Минской области. Потерпевшими признаны 887 человек. Сумма причиненного ущерба превысила Br151 тыс. Прокуратура Минской области направила уголовное дело в отношении хакеров в суд Минского района. «На момент направления уголовного дела в суд все трое обвиняемых находятся под стражей. Действующим законодательством обвиняемым по ч.4 ст. 212, ч.1 ст. 354, ч.2 ст. 351 УК РБ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества», — проинформировала Татьяна Находко.

Как сообщалось, трое неработающих граждан России с ноября 2015 года по февраль 2016-го от имени Министерства внутренних дел Беларуси рассылали уведомления о наложении административного взыскания в виде штрафа за якобы имевший место просмотр видеоматериалов, содержащих элементы порнографического характера. При этом они блокировали информацию, хранящуюся в компьютерной системе пользователей. Для оплаты штрафа гражданам предлагалось перевести деньги на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи. Обвиняемые использовали вредоносное программное обеспечение. Их база располагалась в арендованном доме в Минском районе.

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