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20:32 (мск), источник: ТАСС

В Нигерии из-за ошибочного авиаудара по лагерю беженцев погибли более 100 человек

Трагедия произошла в результате действий правительственных войск во время операции против экстремистов.

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 100 человек погибли в Нигерии в результате авиационного удара, нанесенного по ошибке ВВС страны по лагерю беженцев в штате Борно на северо-востоке. Об этом сообщило британское агентство Press Association со ссылкой на представителей властей штата.

Ошибочный удар был нанесен во время операции против экстремистской организации «Боко харам», сообщил командующий нигерийскими войсками в регионе генерал Лаки Ирабор.

По его словам, военные располагали информацией, что боевики группировки находятся в районе, по которому был нанесен удар.

«Каким-то образом были убиты мирные жители, — заявил генерал Ирабор. — Мы еще не установили, сколько человек погибли в результате авиаудара».

Было ранено много гражданских лиц, в том числе сотрудники Международного комитета Красного Креста и организации "Врачи без границ".
Лаки ИраборГенерал-майор нигерийской армии
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