В Нигерии из-за ошибочного авиаудара по лагерю беженцев погибли более 100 человек
Трагедия произошла в результате действий правительственных войск во время операции против экстремистов.
Трагедия произошла в результате действий правительственных войск во время операции против экстремистов.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 100 человек погибли в Нигерии в результате авиационного удара, нанесенного по ошибке ВВС страны по лагерю беженцев в штате Борно на
Ошибочный удар был нанесен во время операции против экстремистской организации «Боко харам», сообщил командующий нигерийскими войсками в регионе генерал Лаки Ирабор.
По его словам, военные располагали информацией, что боевики группировки находятся в районе, по которому был нанесен удар.
«Каким-то образом были убиты мирные жители, — заявил генерал Ирабор. — Мы еще не установили, сколько человек погибли в результате авиаудара».
Было ранено много гражданских лиц, в том числе сотрудники Международного комитета Красного Креста и организации "Врачи без границ".