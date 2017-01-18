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07:18 (мск), источник: Nakanune.ru

В СК начата проверка после травмирования беременной женщины при падении глыбы льда с одной из крыш Екатеринбурга

В Следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области начата проверка по факту падения глыбы льда на беременную женщину на улице Шмидта в Екатеринбурге.

Инцидент произошел 17 января около 13.00 — с крыши многоэтажки сошла наледь, в результате пострадала беременная женщина, которая в тот момент проходила возле дома со своим ребенком. Она получила травмы и была доставлена в городскую больницу, пояснили Накануне.RU в прокуратуре Екатеринбурга.

Данный многоквартирный дом обслуживает ЗАО «УК Стандарт».

Как отмечает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, управляющие организации обязаны самым внимательным образом относиться к выполнению своих обязанностей.

«Днем 17 января 2017 года в правоохранительные органы Ленинского района города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Шмидта в городе Екатеринбурге на проходившую мимо дома беременную женщину упала наледь с крыши указанного здания. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках процессуальной проверки устанавливаются все обстоятельства случившегося.

СК России по Свердловской области обращается ко всем, от кого зависит решение вопросов о своевременной очистке объектов жилищной инфраструктуры от снега и наледи, с убедительной просьбой самым внимательным образом относится к исполнению возложенных на них функций

Планируется провести судебную медицинскую экспертизу для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей. В ходе опросов граждан и анализа соответствующей документации будут устанавливаться лица, ответственные за эксплуатацию здания, возле которого произошел инцидент, а также то, насколько своевременно и качественно ими проводились работы по недопущению случаев схода снега и наледи с обслуживаемого здания. По итогам проверочных мероприятий органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение. В связи со случившимся следственное управление СК России по Свердловской области также обращается ко всем, от кого зависит решение вопросов о своевременной очистке объектов жилищной инфраструктуры от снега и наледи, с убедительной просьбой самым внимательным образом относится к исполнению возложенных на них функций. Именно от того, насколько своевременно и качественно проводятся необходимые работы по предотвращению случаев падения снега и наледи, зачастую зависит не только здоровье, но и жизни людей. Большое количество находящегося на зданиях снега, образующийся при его таянии лёд может стать причиной непоправимых трагедий", — сообщил Накануне.RU Александр Шульга.

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