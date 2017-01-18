В СК начата проверка после травмирования беременной женщины при падении глыбы льда с одной из крыш Екатеринбурга

Инцидент произошел 17 января около 13.00 — с крыши многоэтажки сошла наледь, в результате пострадала беременная женщина, которая в тот момент проходила возле дома со своим ребенком. Она получила травмы и была доставлена в городскую больницу, пояснили Накануне.RU в прокуратуре Екатеринбурга.

Данный многоквартирный дом обслуживает ЗАО «УК Стандарт».

Как отмечает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, управляющие организации обязаны самым внимательным образом относиться к выполнению своих обязанностей.

«Днем 17 января 2017 года в правоохранительные органы Ленинского района города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Шмидта в городе Екатеринбурге на проходившую мимо дома беременную женщину упала наледь с крыши указанного здания. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках процессуальной проверки устанавливаются все обстоятельства случившегося.