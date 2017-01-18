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07:53 (мск), источник: ИА REGNUM

По подозрению в похищении оренбургской школьницы задержан пермяк

29-летний житель Прикамья подтвердил свою причастность к похищению девочки.

В Оренбурге по подозрению в похищении 12-летней девочки задержан 29-летний житель Пермского края. Он подтвердил свою причастность к похищению малолетней, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

«По уголовному делу проводится комплекс неотложных оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и мотивов преступления. Будут проведены следственные действия с участием потерпевшей и подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала представитель следственных органов.

Напомним, днем 17 января в Оренбурге была похищена девочка. По факту возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Вечером девочку нашли в районе городской свалки областного центра.

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