По подозрению в похищении оренбургской школьницы задержан пермяк

В Оренбурге по подозрению в похищении 12-летней девочки задержан 29-летний житель Пермского края. Он подтвердил свою причастность к похищению малолетней, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

«По уголовному делу проводится комплекс неотложных оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и мотивов преступления. Будут проведены следственные действия с участием потерпевшей и подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала представитель следственных органов.

Напомним, днем 17 января в Оренбурге была похищена девочка. По факту возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Вечером девочку нашли в районе городской свалки областного центра.