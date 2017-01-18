В подвале петропавловской девятиэтажки нашли человеческий скелет
В подвале одной из девятиэтажек Петропавловска полицейские нашли человеческий скелет. Труп пролежал здесь четыре года, а жители об этом даже не догадывались, передает телеканал КТК.
В подвале одной из девятиэтажек Петропавловска полицейские нашли человеческий скелет. Труп пролежал здесь четыре года, а жители об этом даже не догадывались, передает телеканал КТК.
Полицейские случайно раскрыли это преступление. Мужчина сболтнул об убийстве своему другу. Тот и сообщил в правоохранительные органы.
«В подвале одного из домов города Петропавловска были обнаружены останки без вести пропавшего. Подозреваемый в настоящее время водворён в изолятор временного содержания», — сообщил начальник отделения УВД города Петропавловска Нурлан Искаков.
Как уточняет портал Петропавловск kz — ИА
Выяснилось, что без вести пропавший горожанин стал жертвой своего собутыльника. В январе 2017 года в ходе проведения
Задержанный — нигде не работающий житель областного центра. Ранее он уже был судим за совершение краж. Все эти годы он тщательно скрывал ото всех подробности совершенного преступления. Но под тяжестью собранных полицейскими улик вынужден был рассказать о событиях пятилетней давности. Совместное распитие и последовавшая ссора привела к трагической развязке. Впоследствии, чтобы избавиться от трупа он захоронил его в том же подвале, где и распивали спиртное.