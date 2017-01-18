В подвале петропавловской девятиэтажки нашли человеческий скелет

Полицейские случайно раскрыли это преступление. Мужчина сболтнул об убийстве своему другу. Тот и сообщил в правоохранительные органы.

«В подвале одного из домов города Петропавловска были обнаружены останки без вести пропавшего. Подозреваемый в настоящее время водворён в изолятор временного содержания», — сообщил начальник отделения УВД города Петропавловска Нурлан Искаков.

Как уточняет портал Петропавловск kz — ИА REX-Казахстан, заявление о без вести пропавшем 51-летнем петропавловце поступило в городское УВД от родственников в начале 2013 года. По данному факту было заведено розыскное дело. Все это время проводилась работа по установлению местонахождения пропавшего. И вот, в январе сотрудникам полиции удалось раскрыть это убийство.

Выяснилось, что без вести пропавший горожанин стал жертвой своего собутыльника. В январе 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к пропаже без вести пропавшего имеет отношение житель города Петропавловска, 1978 года рождения. В ходе проведения следственных действий в подвале одного из домов города Петропавловска были обнаружены останки без вести пропавшего. Теперь преступнику грозит 20 лет колонии. Он уже во всем сознался и показал место захоронения.

Задержанный — нигде не работающий житель областного центра. Ранее он уже был судим за совершение краж. Все эти годы он тщательно скрывал ото всех подробности совершенного преступления. Но под тяжестью собранных полицейскими улик вынужден был рассказать о событиях пятилетней давности. Совместное распитие и последовавшая ссора привела к трагической развязке. Впоследствии, чтобы избавиться от трупа он захоронил его в том же подвале, где и распивали спиртное.