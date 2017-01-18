Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2»
В Иваново больному ребенку перелили кровь по решению суда
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Ученые заявили об опасности вымирания умных людейБыть умным невыгодно в эволюционном плане — дети умных родителей будут оставлять меньше потомства
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Певица Натали скрывает беременность
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Прокуроров обеспечат жильем
«Печальный и тревожный»: СМИ о визите Байдена на Украину
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
00:09 (мск), источник: Nur.kz

В подвале петропавловской девятиэтажки нашли человеческий скелет

В подвале одной из девятиэтажек Петропавловска полицейские нашли человеческий скелет. Труп пролежал здесь четыре года, а жители об этом даже не догадывались, передает телеканал КТК.

Источник: Nur.kz

Полицейские случайно раскрыли это преступление. Мужчина сболтнул об убийстве своему другу. Тот и сообщил в правоохранительные органы.

«В подвале одного из домов города Петропавловска были обнаружены останки без вести пропавшего. Подозреваемый в настоящее время водворён в изолятор временного содержания», — сообщил начальник отделения УВД города Петропавловска Нурлан Искаков.

Как уточняет портал Петропавловск kz — ИА REX-Казахстан, заявление о без вести пропавшем 51-летнем петропавловце поступило в городское УВД от родственников в начале 2013 года. По данному факту было заведено розыскное дело. Все это время проводилась работа по установлению местонахождения пропавшего. И вот, в январе сотрудникам полиции удалось раскрыть это убийство.

Выяснилось, что без вести пропавший горожанин стал жертвой своего собутыльника. В январе 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к пропаже без вести пропавшего имеет отношение житель города Петропавловска, 1978 года рождения. В ходе проведения следственных действий в подвале одного из домов города Петропавловска были обнаружены останки без вести пропавшего. Теперь преступнику грозит 20 лет колонии. Он уже во всем сознался и показал место захоронения.

Задержанный — нигде не работающий житель областного центра. Ранее он уже был судим за совершение краж. Все эти годы он тщательно скрывал ото всех подробности совершенного преступления. Но под тяжестью собранных полицейскими улик вынужден был рассказать о событиях пятилетней давности. Совместное распитие и последовавшая ссора привела к трагической развязке. Впоследствии, чтобы избавиться от трупа он захоронил его в том же подвале, где и распивали спиртное.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Алматы водитель автобуса насмерть сбил бабушку солиста группы The Jigits
Постпред США при ООН обвинила Россию в подрыве мирового порядка
Партии Британии критически оценили речь Мэй о «жестком» Brexit
Антонио Таяни избран новым главой Европарламента
Савченко предложила «cдать» Крым, чтобы вернуть Донбасс
Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу
СМИ: двое российских болельщиков высланы из Франции в Россию
WSJ рассказала, как российские продукты помогут накормить Китай
Спорт
«Зенит» потренировался на Кержакове и Бабурине Во вторник сине-бело-голубые провели в Дубае необычный матч — во втором тайме встречи с командой из Омана ее ворота защищали голкиперы петербуржцев
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности Весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Москвичам рассказали, как избежать штрафа за незаконную дачу
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь