В Петербурге продлили арест Рыжего Тарзана за «голый марш» проституток

Адвокат Феликс Яковлев рассказал РИА Новости, что за весь период содержания Дацика под стражей с ним были проведены «всего два следственных действия». Сам адвокат Яковлев на заседании во вторник в суде не присутствовал. Интересы Дацика на этом заседании, по словам Яковлева, представлял адвокат Андрей Федорков, с которым РИА Новости связаться не удалось.

По данным СМИ, Дацик был удален во время заседания из зала суда, а его матери, которая пыталась вступить в дело в качестве общественного защитника, была вызвана скорая помощь.

В ночь на 18 мая 2016 года националист Дацик, известный как Рыжий Тарзан, заставил «сотрудниц» и посетителей борделя на 11-й линии Васильевского острова пройти в обнаженном виде до ближайшего отдела полиции. Публикации в СМИ и соцсетях сопровождались фотографиями и видео. По данным СМИ, Дацик был вооружен монтировкой и высказывал угрозы. Позже ночью он был задержан во время визита в другой бордель, расположенный в Петроградском районе.

Следственный комитет Петербурга возбудил в отношении Дацика уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. СК сообщал, что второй адрес, который Дацик посетил в ночь «голого марша», был не борделем, а бутик-отелем «Графтио». Кроме того, полиция возбудила в отношении Дацика дело о разбое.

В марте 2016 года Дацик вышел на свободу из колонии в Красноярске, где отбывал пятилетний срок за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи. В 2007 году его уже задерживали по подозрению в ограблениях салонов сотовой связи, после чего Дацик проходил принудительное лечение в психиатрической больнице, из которой сбежал в 2010 году и объявился в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище в Норвегии. При нем был пистолет, который он сдал полицейским.

В конце декабря 2010 года норвежский суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, а в марте 2011 года Дацика депортировали в Россию и арестовали. Психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.