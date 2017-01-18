Москвичку заподозрили в краже ювелирных украшений на 760 тысяч рублей

В полицию обратилась знакомая задержанной, которая сообщила о пропаже из квартиры на улице Ставропольская золотых украшений на сумму более 760 тысяч рублей.

Как установило следствие, злоумышленница находясь в гостях у знакомой, воспользовалась удобным моментом и похитила ее имущество. В отношении девушки завели уголовное дело по статье «Кража».