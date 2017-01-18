Уголовное дело заведено за нападение на водителя «скорой» в Петербурге

«В отношении 45-летнего гражданина отделом дознания УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник на Михайловской улице в Санкт-Петербурге между водителем автомобиля Mercedes и водителем «скорой помощи» произошел дорожный конфликт. Поводом стало касательное столкновение автомобилей. Водитель Mercedes достал нож, однако прибывшие на место полицейские не допустили применения холодного оружия.