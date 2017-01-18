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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Жительница Приморья передала в ИВС кашу и рыбу с гашишным маслом

В Хорольском районе женщину осудили за сбыт наркотика следственно-арестованному, сообщили ИА Дейта в прокуратуре.

Хорольским судом вынесен приговор 30-летней жительнице с. Хороль, которая осуждена по статье УК РФ «незаконный сбыт наркотиков, совершенный в крупном размере».

Как установлено в суде, фигурантка пыталась сбыть наркотики своему любовнику, который содержался в изоляторе временного содержания ОМВД по Хорольскому району.

Узнав, что в ИВС этапировали ее сожителя, она решила передать ему наркотики. С этой целью женщина расфасовала в пакетики хранившееся у нее дома в тайнике гашишное масло, а затем спрятала их в продукты (жареную рыбу и рисовую кашу с мясом). Эту «передачку» она оформила на имя знакомого ее сожителя, который содержался вместе с ним в изоляторе.

После этого продуктовый набор со спрятанными там наркотиками фигурантка передала сотрудникам ИВС, которые и обнаружили в нем запрещенные средства (общей массой около 7,5 гр), расфасованные в восемь свертков.

Суд согласился с мнением прокурора и признал подсудимую виновной, назначив ей семь лет лишения свободы общего режима.

Наказание определено с учётом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимой (которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков). Приговор в законную силу еще не вступил.

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