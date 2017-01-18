Интернет-мошенника из Охотска задержали в Хабаровске

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что хотел купить японский автомобиль. На одном из сайтов заявитель нашел понравившуюся машину. Он связался с продавцом, который попросил потерпевшего внести предоплату. Сам фигурант выслал ему копию паспорта автомобиля и реквизиты своего счета. Причем на документах стояли разные фамилии.

Заявитель перечислил злоумышленнику 70 тысяч рублей. После получения средств тот перестал выходить на связь.

Как оказалось, фигурант нашел объявление о продаже иномарки в Интернете. Он попросил продавца выслать фотографии машины и копию ее паспорта. Далее злоумышленник разместил полученные фотографии на стороннем сайте и выдал автомобиль за свой. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.