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03:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Интернет-мошенника из Охотска задержали в Хабаровске

В Хабаровске задержали 19-летнего приезжего из Охотска, которого подозревают в интернет-мошенничестве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что хотел купить японский автомобиль. На одном из сайтов заявитель нашел понравившуюся машину. Он связался с продавцом, который попросил потерпевшего внести предоплату. Сам фигурант выслал ему копию паспорта автомобиля и реквизиты своего счета. Причем на документах стояли разные фамилии.

Заявитель перечислил злоумышленнику 70 тысяч рублей. После получения средств тот перестал выходить на связь.

Как оказалось, фигурант нашел объявление о продаже иномарки в Интернете. Он попросил продавца выслать фотографии машины и копию ее паспорта. Далее злоумышленник разместил полученные фотографии на стороннем сайте и выдал автомобиль за свой. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

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