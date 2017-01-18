Эпидемия гриппа атакует Приморье

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье на минувшей неделе регистрируется выше уровня эпидемического порога на 32,1 процента. Эпидемиологическое неблагополучие зарегистрировано на 27 территориях края. С начала эпидсезона обследовано 859 человек. Вирус гриппа А (H3N2) обнаружен в 91 случае, вирус гриппа В — в 13 случаях, вирус гриппа A (H1N1)pdm09 — в одном случае. Среди вирусов негриппозной этиологии отмечены вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и ряд других», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Во Владивостоке заболеваемость гриппом также выше эпидпорога на 9,6 процента среди всех возрастных групп, кроме детей до двух лет.

В Приморье частично приостановлена работа 158 групп в 132 детсадах и 42 классах в 27 школах. Полностью остановлена работа четырех детсадов на территории края.

Специалисты напоминают: к группе высокого риска заражения гриппом и ОРВИ относятся дети до пяти лет, люди, страдающие нарушениями в работе иммунной системы и хроническими заболеваниями, а также пожилые люди. Врачи отмечают, что именно для них большинство осложнений ОРВИ и гриппа — пневмония, обострение болезней сердечно-сосудистой системы и органов дыхания — представляют серьезную опасность. Среди осложнений гриппа — бронхит, гайморит, тонзиллит, отит. Гриппозная инфекция предоставляет особую опасность для беременных женщин.

Фото: администрация Приморского края.