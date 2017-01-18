Внезапную проверку подразделений антитеррора организовали в Хабаровске
В штабе Восточного военного округа в Хабаровске провели внезапную проверку подразделений противодействия терроризму, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.
В штабе Восточного военного округа в Хабаровске провели внезапную проверку подразделений противодействия терроризму, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.
«В ходе практической тренировки военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях “Тигр”, блокировали