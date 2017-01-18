В Мексике бандиты напали на прокуратуру

По данным портала Excelsior, преступники подъехали к прокуратуре на мотоциклах и открыли огонь по зданию из разного вида оружия. Охрана здания вступила с бандитами в перестрелку, в результате которой также были ранены несколько человек. За бандитами была организована погоня, перекрыты выезды из города, однако пока информации о задержании виновных в нападении нет.

Пожарным и спасателям пришлось срочно эвакуировать посетителей расположенного неподалеку крупного магазина, так как одна из пуль, выпущенных в перестрелке, пробила цистерну с газом, и была опасность взрыва.

В ночь на понедельник также в курортном городе Плайя-дель-Кармен неизвестным бандитом был открыт огонь в клубе, где проходил международный музыкальный фестиваль. Погибли пять человек и 15 получили ранения, власти заявили, что причиной стрельбы стал личный конфликт.

Однако во вторник еженедельник Playa News распространил на своей странице в социальной сети Facebook послание картеля «Лос-Сетас», в котором наркомафия берет на себя ответственность за нападение на клуб. Официальной реакции на это пока не последовало.