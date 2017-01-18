Парень из приморской глубинки ограбил мужчину во Владивостоке

Житель Владивостока лишился банковской карты после нападения в подъезде многоэтажки по улице Чкалова. Об инциденте 42-летний пострадавший тут же сообщил в полицию.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 19-летнего жителя Кавалеровского района, — рассказали в пресс-службе УМВД по Владивостоку.

Привезенный в отдел подозреваемый признался в содеянном и сказал, что уже обналичил хранившиеся на пластиковой карте средства и потратил их.

Полицейские проверяют, причастен ли приморец к другим происшествиям. Сейчас против него возбуждено дело по статье грабеж, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.