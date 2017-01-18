Пожилая пара попала в серьезное ДТП во Владивостоке
84-летний мужчина и 83-летняя женщина госпитализированы.
84-летний мужчина и 83-летняя женщина госпитализированы.
Пожилая пара попала в серьезное ДТП во Владивостоке: автомобиль Toyota Sprinter под управлением 84-летнего водителя съехал с дороги и врезался в дерево в районе дома по Щитовой, 29, сообщили корреспонденту РИА VladNews в
ДТП произошло во вторник около 12:45. Установлено, что автомобиль двигался со стороны бухты Шамора. Водитель не справился с управлением.
Мужчина получил множественные травмы и сотрясение головного мозга, а его пассажирка — закрытый перелом плеча слева со смещением.