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05:10 (мск), источник: VLADNEWS

Пожилая пара попала в серьезное ДТП во Владивостоке

84-летний мужчина и 83-летняя женщина госпитализированы.

Пожилая пара попала в серьезное ДТП во Владивостоке: автомобиль Toyota Sprinter под управлением 84-летнего водителя съехал с дороги и врезался в дерево в районе дома по Щитовой, 29, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Водитель и его 83-летняя родственница были госпитализированы.

ДТП произошло во вторник около 12:45. Установлено, что автомобиль двигался со стороны бухты Шамора. Водитель не справился с управлением.

Мужчина получил множественные травмы и сотрясение головного мозга, а его пассажирка — закрытый перелом плеча слева со смещением.

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