Единственный «оазис цивилизации» на трассе Ванино-Лидога уничтожил ночной пожар
Пламя лишило автомобилистов и дальнобойщиков единственного кафе, туалета и точки сотовой связи.
Пламя лишило автомобилистов и дальнобойщиков единственного кафе, туалета и точки сотовой связи.
Хабаровск, 18 января, AmurMedia.
Единственное кафе, расположенное на трассе
По заверению очевидцев, пожар произошел 13 января, около 3−4 часов дня. Само кафе располагалось в 150 км от поселка Ванино. До пожара эта торговая точка являлась единственным местом, где автомобилисты, проезжающие по трассе, могли отдохнуть, перекусить и сделать несколько звонков по мобильному телефону. Теперь же от единственной на трассе точки осталось только пепелище, а водители и их пассажиры остались без мобильной связи. Этот факт звучит особенно пугающе, поскольку на протяжение всей трассе нет ни одного населенного пункта. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств или аварии водители могут остаться без помощи.
Пока причина возгорания не определена, но как пояснил источник из окружения владельца кафе, вероятность поджога не исключается.
Как сообщил источник в правительстве края, проблема эта не останется без внимания. Для возобновления сотовой связи планируется установить фемтосот — микробазовую станцию сотовой связи. Устройство появится на трассе