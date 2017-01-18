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05:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Единственный «оазис цивилизации» на трассе Ванино-Лидога уничтожил ночной пожар

Пламя лишило автомобилистов и дальнобойщиков единственного кафе, туалета и точки сотовой связи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 января, AmurMedia.

Единственное кафе, расположенное на трассе Ванино-Лидога, служившее для путников своеобразным «цивилизации», было уничтожено крупным пожаром. Пламя уничтожило микробазовую, которая обеспечивала сотовой связью всех автомобилистов в округе, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По заверению очевидцев, пожар произошел 13 января, около 3−4 часов дня. Само кафе располагалось в 150 км от поселка Ванино. До пожара эта торговая точка являлась единственным местом, где автомобилисты, проезжающие по трассе, могли отдохнуть, перекусить и сделать несколько звонков по мобильному телефону. Теперь же от единственной на трассе точки осталось только пепелище, а водители и их пассажиры остались без мобильной связи. Этот факт звучит особенно пугающе, поскольку на протяжение всей трассе нет ни одного населенного пункта. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств или аварии водители могут остаться без помощи.

Пока причина возгорания не определена, но как пояснил источник из окружения владельца кафе, вероятность поджога не исключается.

Как сообщил источник в правительстве края, проблема эта не останется без внимания. Для возобновления сотовой связи планируется установить фемтосот — микробазовую станцию сотовой связи. Устройство появится на трассе Лидога-Ванино уже в этом году. Что касается самого кафе — то это, по мнению источника, в первую очередь, вопрос бизнеса, и скорее всего, перевалочный пункт не будет пустовать долго.

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