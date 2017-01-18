Единственный «оазис цивилизации» на трассе Ванино-Лидога уничтожил ночной пожар

Хабаровск, 18 января, AmurMedia.

Единственное кафе, расположенное на трассе Ванино-Лидога, служившее для путников своеобразным «цивилизации», было уничтожено крупным пожаром. Пламя уничтожило микробазовую, которая обеспечивала сотовой связью всех автомобилистов в округе, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По заверению очевидцев, пожар произошел 13 января, около 3−4 часов дня. Само кафе располагалось в 150 км от поселка Ванино. До пожара эта торговая точка являлась единственным местом, где автомобилисты, проезжающие по трассе, могли отдохнуть, перекусить и сделать несколько звонков по мобильному телефону. Теперь же от единственной на трассе точки осталось только пепелище, а водители и их пассажиры остались без мобильной связи. Этот факт звучит особенно пугающе, поскольку на протяжение всей трассе нет ни одного населенного пункта. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств или аварии водители могут остаться без помощи.

Пока причина возгорания не определена, но как пояснил источник из окружения владельца кафе, вероятность поджога не исключается.