Вдову стрелка из Орландо обвинили в пособничестве террористу
Власти США предъявили обвинения Нуре Захи Сальман — вдове Омара Матина, устроившего стрельбу в
Власти США предъявили обвинения Нуре Захи Сальман — вдове Омара Матина, устроившего стрельбу в
Как отмечается, американке грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.
Прокуроры полагают, что Сальман знала заранее о готовящемся нападении и помогала в его организации. Кроме того, после совершенной ее мужем атаки она лгала агентам Федерального бюро расследований (ФБР), тем самым мешая ходу следствия.
Сальман была арестована 16 января в доме ее матери в пригороде
2 ноября 2016 года в интервью The New York Times американка заявила, что ей ничего не было известно о намерении Матина совершить вооруженное нападение на клуб Pulse. При этом, по ее словам, она знала, что ее супруг смотрит видеоролики исламистов.
14 июня стало известно, что Сальман подозревала, что супруг готовится к
В ночь на 12 июня Омар Матин напал на ночной
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», заявив, что человек, атаковавший