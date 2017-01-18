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05:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Рухнувший в Минусинске мост демонтируют к апрелю

После ликвидации переправы власти объявят торги на новое строительство.

Автомобильный мост через Енисей в Минусинске, рухнувший в прошлом году, будет полностью демонтирован к 1 апреля. Об этом 17 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на муниципалитет.

Напомним, один из пролетов моста рухнул 14 марта. По данным следствия, в момент инцидента на переправе находились люди и техника. В результате происшествия пострадали 6 человек, а СК завел уголовное дело.

После обрушения мэр Минусинска Дмитрий Меркулов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой построить временный мост. В мае военные возвели временное сооружение, благодаря которому водители смогли передвигаться с одного берега Енисея на другой.

В мэрии Минусинска отметили, что муниципальный контракт на проведение демонтажа старого моста был подписан на прошлой неделе. Подрядчиком стала компания «Ликвидатор» из Липецка. Сумма договора — 1,79 млн рублей. Сейчас идет согласование графика работ.

Власти подчеркнули, что после демонтажа будет определен подрядчик на строительство полноценного моста. Железнобетонную конструкцию рассчитают на 4 полосы. Основные работы по монтажу завершат до конца года. Полностью обновленная переправа заработает осенью следующего года.

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