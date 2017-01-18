Самолёт, летевший из Бангкока в Екатеринбург, экстренно посадили в Перми

Самолёт, летевший из Бангкока в Екатеринбург, пришлось экстренно посадить в Перми, сообщает издание «Ведомости Урал». Ссылаясь на пассажиров рейса, газета рассказывает, что воздушное судно посадили в краевом центре потому, что стало плохо беременной пассажирке.

Женщина почувствовала себя плохо после того как самолёт авиакомпании Pegas fly не смог приземлиться в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за густого тумана. В результате рейс перенаправили в Пермь, где беременной пассажирке вызвали врачей. Они поднялись прямо на борт самолёта.

Как сообщает издание, сейчас самолёт уже прибыл в Екатеринбург.