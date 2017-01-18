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05:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Приангарья сделает выводы по ситуации в Вихоревке после расследования СК

Александр Битаров заявил, что к виновникам срыва отопительного сезона должны быть предъявлены реальные претензии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров на состоявшейся накануне, 17 января, пресс-конференции. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«На мой взгляд, нанесен ущерб бюджету Иркутской области. С 2010 года в тепловые сети, котельную Вихоревки было вложено 125 млн рублей. Даже если половину этой суммы в котельную вложить, она должна работать словно часы, а мы латаем все четыре котла по очереди — где-то кто-то очень “качественно освоил” эти деньги», — отметил Александр Битаров.

Председатель правительства области подчеркнул, что в настоящее время ситуация в Вихоревке стабилизирована. До конца февраля в город прибудут два новых твердотопливных водогрейных котла типа КВ-ТС, приобретенные на Бийском котельном заводе в Алтайском крае. В середине марта можно будет начать демонтаж одного из старых котлов. С муниципалитетом и ЗАО «Байкалэнерго» формируется план-график подготовительных работ по замене оборудования.

«Некоторые кадровые вопросы нам надо было гораздо раньше решить. Я министерству жилищной политики, энергетики и транспорта дал поручение направить все материалы по этому делу в следственные органы, чтобы там расставили точки над «и», — сказал Александр Битаров.

Он заявил, что сегодня региональное правительство делает все возможное, чтобы погасить долги прежних руководителей области перед сферой ЖКХ. В декабре на последней сессии Законодательного собрания региона в 2016 году на погашение долгов по жилищно-коммунальным услугам за 2015 год было выделено 674,3 млн рублей. А всего на погашение долгов по выпадающим доходам предприятий ЖКХ в декабре 2016 года из областного бюджета было выделено 844,9 млн рублей.

Также правительство Иркутской области жестко контролирует наличие запасов топлива на котельных области и в военных городках на ее территории.

Проблемы с отоплением в Вихоревке начались 4 октября, тогда закрыли школу № 101. Температура в учебных классах в тот момент составляла от 7 до 11 °C. Все 384 ученика пытались согреться дома. В тот же день в Вихоревку выехала специальная комиссия из Иркутска для решения проблемы с холодными батареями в домах жителей города. Установлено, что отопительный сезон там начался позднее, чем обычно. Тепло включили в конце сентября, а не 15 числа.

7 октября и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области Руслан Болотов приехал в Вихоревку для разбора полетов. Мэр Братского района Алексей Баловнев обозначил ситуацию в Вихоревском МО как крайне тяжелую. По его словам, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду муниципальный контракт, заключенный на ремонт вспомогательного оборудования котельной и самих котлов, постоянно нарушался.

Между тем сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки.

20 ноября из-за сбоя в подаче топлива был остановлен один из трех котлов в «Водогрейной». О ситуации не было сообщено в диспетчерскую службу правительства Иркутской области. Выявлены случаи предоставления недостоверной информации об объемах закупленного угля и их поставке. Также позже выяснилось, что рабочие котельной, которым постоянно задерживают зарплату, просто проспали утреннюю отгрузку угля.

22 ноября в Вихоревке был введен режим ЧС. Далее МЧС завело административные дела на главу муниципального образования Геннадия Пуляева и занимавшего в то время пост министра жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области Андрея Капитонова.

По данным областной диспетчерской службы, на 20 декабря в Вихоревке при температуре наружного воздуха — 21 градус в работе находятся три котла, запас угля составлял 1,86 тысячи тонн.

Также напомним, что заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис заявил о том, что срыв отопительного сезона в Вихоревке и необходимость подключения к этой ситуации федерального министерства свидетельствуют о никчемности работы местной власти. Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров признался, что ему стыдно за срыв отопительного сезона в городе.

Принципиально решен вопрос о привлечении новой ресурсоснабжающей организации для эксплуатации котельной «Водогрейная» в Вихоревке Братского района. Эксплуатацию объекта теплоснабжения будет осуществлять по краткосрочному договору аренды дочерняя компания «Иркутскэнерго» до заключения нового концессионного соглашения, заявил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

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