Правительство Приангарья сделает выводы по ситуации в Вихоревке после расследования СК
Александр Битаров заявил, что к виновникам срыва отопительного сезона должны быть предъявлены реальные претензии.
Александр Битаров заявил, что к виновникам срыва отопительного сезона должны быть предъявлены реальные претензии.
Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров на состоявшейся накануне, 17 января,
«На мой взгляд, нанесен ущерб бюджету Иркутской области. С 2010 года в тепловые сети, котельную Вихоревки было вложено 125 млн рублей. Даже если половину этой суммы в котельную вложить, она должна работать словно часы, а мы латаем все четыре котла по очереди —
Председатель правительства области подчеркнул, что в настоящее время ситуация в Вихоревке стабилизирована. До конца февраля в город прибудут два новых твердотопливных водогрейных котла типа
«Некоторые кадровые вопросы нам надо было гораздо раньше решить. Я министерству жилищной политики, энергетики и транспорта дал поручение направить все материалы по этому делу в следственные органы, чтобы там расставили точки над «и», — сказал Александр Битаров.
Он заявил, что сегодня региональное правительство делает все возможное, чтобы погасить долги прежних руководителей области перед сферой ЖКХ. В декабре на последней сессии Законодательного собрания региона в 2016 году на погашение долгов по
Также правительство Иркутской области жестко контролирует наличие запасов топлива на котельных области и в военных городках на ее территории.
Проблемы с отоплением в Вихоревке начались 4 октября, тогда закрыли школу № 101. Температура в учебных классах в тот момент составляла от 7 до 11 °C. Все 384 ученика пытались согреться дома. В тот же день в Вихоревку выехала специальная комиссия из Иркутска для решения проблемы с холодными батареями в домах жителей города. Установлено, что отопительный сезон там начался позднее, чем обычно. Тепло включили в конце сентября, а не 15 числа.
7 октября и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области Руслан Болотов приехал в Вихоревку для разбора полетов. Мэр Братского района Алексей Баловнев обозначил ситуацию в Вихоревском МО как крайне тяжелую. По его словам, в ходе подготовки к
Между тем сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки.
20 ноября
22 ноября в Вихоревке был введен режим ЧС. Далее МЧС завело административные дела на главу муниципального образования Геннадия Пуляева и занимавшего в то время пост министра жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области Андрея Капитонова.
По данным областной диспетчерской службы, на 20 декабря в Вихоревке при температуре наружного воздуха — 21 градус в работе находятся три котла, запас угля составлял 1,86 тысячи тонн.
Также напомним, что заместитель министра строительства и
Принципиально решен вопрос о привлечении новой ресурсоснабжающей организации для эксплуатации котельной «Водогрейная» в Вихоревке Братского района. Эксплуатацию объекта теплоснабжения будет осуществлять по краткосрочному договору аренды дочерняя компания «Иркутскэнерго» до заключения нового концессионного соглашения, заявил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.