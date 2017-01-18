Под Назарово из смятой кабины многотонного БелАЗа вытащили водителя

Под Назарово при выгрузке породы в карьер угольного разреза упал 33-тонный БелАЗ. Грузовой автомобиль пролетел вниз примерно 10 метров. Инцидент произошел 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

При падении с высоты рама грузовика лопнула, а автомобиль сложился, смяв кабину с водителем. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину и передали его врачам скорой помощи. В результате происшествия он получил многочисленные переломы, ушибы и переохлаждение организма.

«Произошёл разлив большого количества дизельного топлива, была угроза возгорания. Жизни водителя угрожало и то, что был возможен сход породы вместе с опрокинувшимся автомобилем до отметки 30 метров», — рассказали в ведомстве.

В результате спасателям удалось устранить последствия ЧП и спасти жизнь водителю БелАЗа.